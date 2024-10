Renato Pozzetto e l’intervista assurda degli anni ’90: “Ero in autostrada, mi sono fermato solo per mangiare” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel 1992, Renato Pozzetto regala un'intervista surreale a una piccola emittente locale, Tele Masone. Un momento cult riscoperto grazie alla viralità del web. Fanpage.it - Renato Pozzetto e l’intervista assurda degli anni ’90: “Ero in autostrada, mi sono fermato solo per mangiare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel 1992,regala un'intervista surreale a una piccola emittente locale, Tele Masone. Un momento cult riscoperto grazie alla viralità del web.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renato Pozzetto e l’intervista assurda degli anni ’90: “Ero in autostrada, mi sono fermato solo per mangiare” - Nel 1992, Renato Pozzetto regala un’intervista surreale a una piccola emittente locale, Tele Masone. Un momento cult riscoperto grazie alla viralità del web. (fanpage.it)

Marina Suma vuole lasciare il marito: perché non lo sopporta più - Scopri tutti i dettagli sulla celebre commedia italiana, dall'errore madornale delle produzione nei titoli di coda, fino al futuro di Marina Suma dopo il film ... (libero.it)

Enrico Beruschi: «Drive In mi manca, in tv non mi fanno più lavorare. Da ragioniere in Galbusera davo le multe ai dipendenti inefficienti» - Il comico oggi ha 83 anni e vive ad Arese: «Sono andato in pensione nel 1994 a 53 anni». Alle medie era compagno di classe di Renato Pozzetto:«Gli passavo i compiti di matematica». Il figlio cantante ... (milano.corriere.it)

Enrico Beruschi: “In TV non mi vuole più nessuno”/ “Sbagliai a dire no a Berlusconi, ma non rimpiango nulla” - Enrico Beruschi ricorda di aver incontrato per la prima volta Renato Pozzetto “in classe (..) alle medie” quando lui “ripeteva l’anno [e] io che ero un po’ secchione gli passavo i compiti di ... (ilsussidiario.net)

I Beckham sono interessati a questa villa da 80 milioni di dollari a Miami - David e Victoria Beckham si sono interessati a una villa sulla North Bay Road, un'isola privata ed esclusiva a Miami Beach dove vivono alcune delle più grandi celebrità del mondo. (idealista.it)