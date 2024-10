Rapina ed estorsione, 57enne rintracciato e arrestato: condanna definitiva a 6 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata del 23 ottobre, la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un cinquantasettenne di Benevento, condannato in via definitiva alla pena di anni 6 mesi 3 e giorni 26 di reclusione perché ritenuto autore di estorsione e Rapina a mano armata. In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile di Benevento hanno condotto sin dal primo pomeriggio di ieri una serie di accertamenti ed attività di indagine finalizzate a rintracciare l’uomo, irreperibile sia presso il proprio domicilio sia sul luogo di lavoro. Anteprima24.it - Rapina ed estorsione, 57enne rintracciato e arrestato: condanna definitiva a 6 anni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata del 23 ottobre, la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un cinquantasettenne di Benevento,to in viaalla pena di6 mesi 3 e giorni 26 di reclusione perché ritenuto autore dia mano armata. In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile di Benevento hanno condotto sin dal primo pomeriggio di ieri una serie di accertamenti ed attività di indagine finalizzate a rintracciare l’uomo, irreperibile sia presso il proprio domicilio sia sul luogo di lavoro.

