Ranucci: “Oltre a Spano, a Report un altro caso che riguarda Giuli”. Il ministro: “Solo chiacchiericcio mediatico” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il caso di Francesco Spano occupa Solo “una piccola parte” nell’inchiesta di Report sul Ministero della Cultura che andrà in onda domenica 27 ottobre: “C’è un altro caso, simile al caso Boccia, che riguarda anche il ministro Alessandro Giuli”. Lo conferma il conduttore del programma di Rai Tre, Sigfrido Ranucci, intervistato in radio durante Un giorno da pecora, su Radio 1. Lo stesso Giuli, da parte sua, tenta di dissipare le polemiche: “Non c’è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico“, dice il ministro della Cultura a margine della presentazione della rivista della Biennale di Venezia. Giuli assicura di sentirsi “sostenuto dalla maggioranza”: “Lo testimoniano – fa notare – le dichiarazioni e i miei rapporti quotidiani con il Governo e con il partito di maggioranza. Tpi.it - Ranucci: “Oltre a Spano, a Report un altro caso che riguarda Giuli”. Il ministro: “Solo chiacchiericcio mediatico” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildi Francescooccupa“una piccola parte” nell’inchiesta disul Ministero della Cultura che andrà in onda domenica 27 ottobre: “C’è un, simile alBoccia, cheanche ilAlessandro”. Lo conferma il conduttore del programma di Rai Tre, Sigfrido, intervistato in radio durante Un giorno da pecora, su Radio 1. Lo stesso, da parte sua, tenta di dissipare le polemiche: “Non c’è nessun, è ampiamente sopravvalutato il legittimo“, dice ildella Cultura a margine della presentazione della rivista della Biennale di Venezia.assicura di sentirsi “sostenuto dalla maggioranza”: “Lo testimoniano – fa notare – le dichiarazioni e i miei rapporti quotidiani con il Governo e con il partito di maggioranza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ranucci : "A Report un altro caso su Giuli - oltre a Spano". Il ministro : "Chiacchiericcio mediatico" - " Dopo quello che mostreremo qualcuno che non lo ama in Fratelli d'Italia può trarne forza - ha detto ancora -. "La vicenda Spano è una piccola parte dell'inchiesta in onda domenica a Report". Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci , a Un giorno da pecora su Radio 1, spiegando che "c'è un altro caso che riguarda Giuli". (Gazzettadelsud.it)

Non solo Spano - Ranucci rilancia : «A Report anche un altro caso Giuli». Il ministro sminuisce : «Solo chiacchiericcio» - Il ministro Giuli minimizza: «Solo chiacchiericcio» «Non c’è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico». L'articolo Non solo Spano, Ranucci rilancia: «A Report anche un altro caso Giuli». Siccome quest’anno siamo partiti in ritardo, non per colpa mia, tutta la roba arriva all’ultimo momento. (Open.online)

Ranucci : «Dopo Spano a Report un altro caso che riguarda Giuli». Il ministro : «Chiacchiericcio mediatico» - «La vicenza Spano è una piccola parte dell'inchiesta in onda domenica a Report». Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a Un giorno da pecora su Radio 1,... (Ilmessaggero.it)