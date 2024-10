Quattro stagioni in una sola giornata: le meteo-follie fanno impazzire tutti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Signora mia, non esistono più le mezze stagioni. Che il caldo sia oramai l'invincibile maledizione degli dèi, lo sto scoprendo ogni santa mattina di quest'ottobre bipolare. Lo scopro nell'esatto momento in cui, alla temperatura di 7-8 gradi umidi e ricoperti di brina, accompagno i bambini a scuola, in auto; e accendo a palla il riscaldamento, tipo falò di un inuit nelle notti siberiane; e costringo i miei due teppisti ad annegare in una prigione di sciarpe e piumini d'oca, come neanche Totò e Peppino col colbacco sbarcati alla stazione di Milano. Poi, però, lo scenario muta, assieme alle buone intenzioni. Perché, Quattro ore dopo, la temperatura è già salita a 26-28 gradi centigradi. L'abitacolo dell'auto diventa un hammam e i figli tornano immancabilmente a casa in t-shirt, imprecando e trascinandosi dietro l'equipaggiamento invernale di un inverno che però non arriva mai. Liberoquotidiano.it - Quattro stagioni in una sola giornata: le meteo-follie fanno impazzire tutti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Signora mia, non esistono più le mezze. Che il caldo sia oramai l'invincibile maledizione degli dèi, lo sto scoprendo ogni santa mattina di quest'ottobre bipolare. Lo scopro nell'esatto momento in cui, alla temperatura di 7-8 gradi umidi e ricoperti di brina, accompagno i bambini a scuola, in auto; e accendo a palla il riscaldamento, tipo falò di un inuit nelle notti siberiane; e costringo i miei due teppisti ad annegare in una prigione di sciarpe e piumini d'oca, come neanche Totò e Peppino col colbacco sbarcati alla stazione di Milano. Poi, però, lo scenario muta, assieme alle buone intenzioni. Perché,ore dopo, la temperatura è già salita a 26-28 gradi centigradi. L'abitacolo dell'auto diventa un hammam e i figli tornano immancabilmente a casa in t-shirt, imprecando e trascinandosi dietro l'equipaggiamento invernale di un inverno che però non arriva mai.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo sci : dall’alpinismo al trekking e il turismo di charme - la montagna è la nuova meta d’eccellenza per le vacanze “quattro stagioni” - Gli investimenti non si sono mai fermati, come dimostrano le celebrazioni per i sessant’anni della funivia Lagazuoi e i cinquant’anni del Dolomiti Superski, seguiti dall’innovativa Skyway Monte Bianco, aperta il 23 giugno 2015. Infine ricordiamoci che è un sistema reversibile: quando un impianto viene dismesso, può essere smontato e rimosso facilmente, senza lasciare tracce permanenti sul territorio“. (Ilfattoquotidiano.it)

Non solo sci: dall’alpinismo al trekking e il turismo di charme, la montagna è la nuova meta d’eccellenza per le vacanze “quattro stagioni” - Dal XIX secolo alle vette del turismo contemporaneo, l'evoluzione delle "terre alte" come destinazione esclusiva ... (ilfattoquotidiano.it)

Monet, gli Impressionisti & l'AI in mostra a Roma - Un salto dietro le quinte del metatarso, camminando tra i papaveri di Monet e i quadri impressionisti che cambiano insieme alle quattro stagioni di Vivaldi L’inno impressionista all’estate di Claude M ... (elle.com)

Avvocato di difesa 4 ci sarà? Cosa sappiamo finora - La terza stagione di Avvocato di Difesa è appena arrivata su Netflix regalando al pubblico nuove avventure legali insieme all’anticonformista e affascinate avvocato di Los Angeles Mickey Haller interp ... (today.it)