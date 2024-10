Prostitute a pochi metri dalla parrocchia: 500 euro di multa per i clienti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ordinanza antiprostituzione, i carabinieri sanzionano cinque persone a Varcaturo. Continuano i servizi di contrasto a tali reati nell'area. I militari hanno sorpreso i multati sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una parrocchia. Per ognuna Napolitoday.it - Prostitute a pochi metri dalla parrocchia: 500 euro di multa per i clienti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ordinanza antiprostituzione, i carabinieri sanzionano cinque persone a Varcaturo. Continuano i servizi di contrasto a tali reati nell'area. I militari hanno sorpreso iti sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una. Per ognuna

