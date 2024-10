Sport.quotidiano.net - Primo big match. Carica Brescia aspettando Ortigia: "Finora i risultati ci danno ragione»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ANarriva albigdella stagione, contro, nel migliore dei modi. Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la squadra lombarda ha reagito con due vittorie nette in Euro Cup e ha confermato il suo stato di forma battendo Quinto in campionato. A suggellare questo momento positivo, il netto 14-8 inflitto alla Telimar Palermo a Mompiano, una squadra temibile con giocatori di qualità e un tecnico esperto. Tra i marcatori anche Matteo Giri, che ha dichiarato: "Siamo stati bravi a difendere forte sin dall’inizio e in attacco abbiamo eseguito bene quanto prepariamo in settimana. Telimar era un avversario tosto, ma siamo riusciti a imporci con una buona prestazione. Stiamo preparando tutte le partite con intensità e ici stanno dando".