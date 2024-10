Velvetmag.it - Previsioni meteo weekend 25-27 ottobre 2024

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il fine settimana del 25-27porterà condizioniinstabili su gran parte dell’Italia, con nubifragi previsti in diverse regioni. Le aree maggiormente a rischio includono il Centro-Nord, dove sono attesi temporali intensi e forti raffiche di vento. Con l’arrivo del fine settimana, l’Italia si prepara a vivere giornate segnate da condizionirologiche avverse. Da venerdì 25 a domenica 27, la penisola sarà interessata da una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico, con un significativo peggioramento del tempo, specialmente nelle regioni settentrionali e centrali. Leparlano di rovesci, temporali intensi e forti venti che potrebbero causare disagi in molte aree del Paese., foto Ansa – VelvetMagal Nord Italia: nubifragi in arrivo Il Nord Italia sarà una delle zone più colpite da questa ondata di maltempo.