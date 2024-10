Prestiti garantiti dallo Stato ai clan, commissariata Banca Progetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Banca Progetto, la Banca digitale milanese nota per la cessione del quinto e il supporto alle PMI, è finita sotto amministrazione giudiziaria. Dieci milioni di euro sono stati concessi a società legate alla ‘ndrangheta, con garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia, un sostegno destinato all’economia in crisi durante la pandemia e il conflitto russo-ucraino. Ma quei soldi invece di risollevare il tessuto economico, sono finiti direttamente nelle mani della criminalità organizzata. L’accusa è chiara: elusi i protocolli antiriciclaggio, favorendo imprenditori legati a clan mafiosi e traferendo il rischio d’insolvenza sullo Stato. Lanotiziagiornale.it - Prestiti garantiti dallo Stato ai clan, commissariata Banca Progetto Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), ladigitale milanese nota per la cessione del quinto e il supporto alle PMI, è finita sotto amministrazione giudiziaria. Dieci milioni di euro sono stati concessi a società legate alla ‘ndrangheta, con garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia, un sostegno destinato all’economia in crisi durante la pandemia e il conflitto russo-ucraino. Ma quei soldi invece di risollevare il tessuto economico, sono finiti direttamente nelle mani della criminalità organizzata. L’accusa è chiara: elusi i protocolli antiriciclaggio, favorendo imprenditori legati amafiosi e traferendo il rischio d’insolvenza sullo

