Pnes, 7 milioni di euro per i progetti finalizzati al contrasto della povertà sanitaria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ambulatori di prossimità, motorhome attrezzati per l’erogazione di prestazioni sanitarie cliniche e odontoiatriche, equipe multidisciplinari.Sono solo alcune delle iniziative che la ASL Foggia sta per avviare nell’ambito del “Programma Nazionale Equità nella Salute (Pnes) 2021-2027” per Foggiatoday.it - Pnes, 7 milioni di euro per i progetti finalizzati al contrasto della povertà sanitaria Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ambulatori di prossimità, motorhome attrezzati per l’erogazione di prestazioni sanitarie cliniche e odontoiatriche, equipe multidisciplinari.Sono solo alcune delle iniziative che la ASL Foggia sta per avviare nell’ambito del “Programma Nazionale Equità nella Salute () 2021-2027” per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pnes, 7 milioni di euro per i progetti finalizzati al contrasto della povertà sanitaria - Dagli ambulatori di prossimità ai motorhome attrezzati, sono alcune delle iniziative che la Asl sta per avviare nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute ... (foggiatoday.it)

Lecce, pronto il piano da 7,5 milioni di euro: arrivano le cure gratuite per gli indigenti - Asl Lecce mette in campo un progetto pluriennale per contrastare la povertà sanitaria. Da qui al 2029 ci sono 7.666.442,79 euro di fondi comunitari (euro 4.648.399,29 Fse ed euro 3.018.043,50 Fesr) ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

“Contrastare la povertà sanitaria”: sette progetti per 11 mln per l’ASL Bari - L’azienda sanitaria è tra i beneficiari del PNES - Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027, finanziato dalla UE ... (gravinalife.it)

Fondi europei per “Contrastare la povertà sanitaria”: ASL Bari in campo con sette progetti per oltre 11 milioni - L’azienda sanitaria è tra i beneficiari del PNES - Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027, finanziato dalla UE con i FESR e FSE. Obiettivo: portare la Sanità pubblica tra le fasce margina ... (oltrefreepress.com)

Contrasto alla povertà sanitaria, piano da 11 milioni di euro per l'Asl Bari - I sette progetti in programma saranno finanziati con fondi provenienti dalla Comunità Europea. L'obiettivo è portare la sanità pubblica nei luoghi ai margini della società, fra migranti, nomadi e senz ... (baritoday.it)