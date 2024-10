Pagelle San Gallo-Fiorentina 2-4, voti e tabellino Conference League 2024/25 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Pagelle con i voti e il tabellino di San Gallo-Fiorentina 2-4, match valido per la seconda giornata della Conference League 2024/25. Gara dai due volti da parte della formazione allenata da Raffaele Palladino, che nel primo tempo va in difficoltà contro la pressione dei padroni di casa, i quali passano in vantaggio dopo 23? con il diagonale di Mambimbi dopo un errore in disimpegno tra Martinez Quarta e Richardson. Nella ripresa però la musica cambia e nel giro di quattro minuti i viola la ribaltano: al 50? il difensore argentino si riscatta colpendo a rete di testa da corner, poi Ikoné in contropiede buca la retroguardia avversaria con il mancino. Il San Gallo però reagisce e trova il 2-2 grazie al colpo di testa di Gortler, ma ancora Ikoné va a segno e riporta avanti i suoi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lecon ie ildi San2-4, match valido per la seconda giornata della/25. Gara dai due volti da parte della formazione allenata da Raffaele Palladino, che nel primo tempo va in difficoltà contro la pressione dei padroni di casa, i quali passano in vantaggio dopo 23? con il diagonale di Mambimbi dopo un errore in disimpegno tra Martinez Quarta e Richardson. Nella ripresa però la musica cambia e nel giro di quattro minuti i viola la ribaltano: al 50? il difensore argentino si riscatta colpendo a rete di testa da corner, poi Ikoné in contropiede buca la retroguardia avversaria con il mancino. Il Sanperò reagisce e trova il 2-2 grazie al colpo di testa di Gortler, ma ancora Ikoné va a segno e riporta avanti i suoi.

