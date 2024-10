Operaio cade nel vuoto per 5 metri e si schianta al suolo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un volo di cinque metri e poi lo schianto al suolo: è la brutta avventura capitata ieri, mercoledì 23 ottobre, a un Operaio 36enne caduto da un tetto mentre era impegnato nei lavori di controsoffittatura in un negozio alle porte di Pozza di Fassa.Non si conoscono ancora i motivi che hanno Trentotoday.it - Operaio cade nel vuoto per 5 metri e si schianta al suolo Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un volo di cinquee poi lo schianto al: è la brutta avventura capitata ieri, mercoledì 23 ottobre, a un36enne caduto da un tetto mentre era impegnato nei lavori di controsoffittatura in un negozio alle porte di Pozza di Fassa.Non si conoscono ancora i motivi che hanno

