Canta che ti passa: i dem del mondo le tentano tutte pur di cercare di raggranellare consenso in un elettorato stufo del politically correct e del migrantismo d'accatto. Da Washington a Roma emerge una strategia comune, per fermare l'avanzata di Donald Trump oltreoceano e intaccare quel consenso granitico di Giorgia Meloni dopo due anni di Obama come Schlein: i duetti stonati dem

