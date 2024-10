Non c'è nellla manovra il taglio del canone Rai (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è presente nel testo della legge di bilancio inviato alle Camere la conferma del taglio del canone Rai da 90 a 70 euro, deciso nella manovra dello scorso anno e valido per il 2024. La conferma della misura era stata annunciata in conferenza stampa il 16 ottobre scorso. Il taglio potrebbe dunque essere inserito nel corso del percorso parlamentare. Nella passata manovra l'ammontare del canone, su spinta della Lega, era stato "rideterminato in 70 euro per il 2024". Il testo aveva nel contempo previsto un contributo per lo sviluppo del servizio pubblico di 430 milioni di euro, sempre per il 2024. Quotidiano.net - Non c'è nellla manovra il taglio del canone Rai Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è presente nel testo della legge di bilancio inviato alle Camere la conferma deldelRai da 90 a 70 euro, deciso nelladello scorso anno e valido per il 2024. La conferma della misura era stata annunciata in conferenza stampa il 16 ottobre scorso. Ilpotrebbe dunque essere inserito nel corso del percorso parlamentare. Nella passatal'ammontare del, su spinta della Lega, era stato "rideterminato in 70 euro per il 2024". Il testo aveva nel contempo previsto un contributo per lo sviluppo del servizio pubblico di 430 milioni di euro, sempre per il 2024.

