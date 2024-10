Napoli capitale del Panettone artigianale: il premio “Saperi e Sapori” all’artista Simona Occhiuzzi (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I mille colori di SpaccaNapoli” accompagneranno come decorazione di un piatto da collezione la prestigiosa “limited edition” del Panettone artigianale Espresso big size da tre chilogrammi. È questo l’esito del primo Concorso di decorazione artistica “Saperi e Sapori di Napoli” vinto dall’artista napoletana Simona Occhiuzzi e lanciato dall’azienda napoletana Espresso per l’ideazione di un design originale “con il quale raccontare la variegata essenza della città di Napoli in un’unica immagine che ne sintetizzi la storia culturale e la tradizione enogastronomica”, come sottolinea Gaetano Ligestro, direttore commerciale del gruppo Espresso. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I mille colori di Spacca” accompagneranno come decorazione di un piatto da collezione la prestigiosa “limited edition” delEspresso big size da tre chilogrammi. È questo l’esito del primo Concorso di decorazione artistica “di” vinto dnapoletanae lanciato dall’azienda napoletana Espresso per l’ideazione di un design originale “con il quale raccontare la variegata essenza della città diin un’unica immagine che ne sintetizzi la storia culturale e la tradizione enogastronomica”, come sottolinea Gaetano Ligestro, direttore commerciale del gruppo Espresso.

