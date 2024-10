MotoGP, la Thailandia sa di “ultima spiaggia” per Bagnaia. Se non recupera su Martin, non sarà più padrone del proprio destino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 si avvicina sempre più alla propria bandiera a scacchi e all’ora dei verdetti irrevocabili. La terz’ultima tappa della stagione si disputerà nel weekend del 25-27 ottobre a Buriram, dove andrà in scena il Gran Premio di Thailandia. Il contesto sarà in forte antitesi con quello dell’Australia, dove si è corso pochi giorni orsono. Innanzitutto per ragioni ambientali. Down under si è gareggiato al freddo. Viceversa, in Indocina, farà molto caldo. La dinamica, oltre a incidere marcatamente sul modo di gestire gli pneumatici e sull’aderenza da essi forniti, metterà a dura prova i fisici dei piloti. In secondo luogo, i centauri si sfideranno in un tracciato agli antipodi rispetto a quello appena affrontato. Eterodosso e vecchio stile quello di Phillip Island, standard e modernissimo quello di Buriram. Oasport.it - MotoGP, la Thailandia sa di “ultima spiaggia” per Bagnaia. Se non recupera su Martin, non sarà più padrone del proprio destino Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 si avvicina sempre più alla propria bandiera a scacchi e all’ora dei verdetti irrevocabili. La terz’tappa della stagione si disputerà nel weekend del 25-27 ottobre a Buriram, dove andrà in scena il Gran Premio di. Il contestoin forte antitesi con quello dell’Australia, dove si è corso pochi giorni orsono. Innanzitutto per ragioni ambientali. Down under si è gareggiato al freddo. Viceversa, in Indocina, farà molto caldo. La dinamica, oltre a incidere marcatamente sul modo di gestire gli pneumatici e sull’aderenza da essi forniti, metterà a dura prova i fisici dei piloti. In secondo luogo, i centauri si sfideranno in un tracciato agli antipodi rispetto a quello appena affrontato. Eterodosso e vecchio stile quello di Phillip Island, standard e modernissimo quello di Buriram.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP su TV8 : orari in chiaro GP Thailandia 2024 - programma differite 26-27 ottobre - 00-4. STREAMING – L’evento thailandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Siamo ormai prossimi alla conclusione di una stagione che MotoGP, Moto2 e Moto3 hanno cominciato a marzo. (Oasport.it)

MotoGP - GP Thailandia : orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming - Stanotte con le prove libere si apre il GP della Thailandia della MotoGP 2024 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Buriram: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3. (Fanpage.it)

Gp di Thailandia di MotoGp - Bagnaia : “A Phillip Island è mancato qualcosa. Dobbiamo essere subito veloci” - Il distacco tra i due è quello di 20 punti (424 – 404). Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Foto MotoGp/Facebook ilfaroonline. Rincorre Jorge Martin in cima alla Classifica Generale. Ha detto lo stesso Bagnaia, nella conferenza stampa della vigilia, come riporta l’Ansa. (Ilfaroonline.it)