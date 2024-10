Messa solenne e concerto in duomo per celebrare i cinquant'anni della Diocesi a Pordenone (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si terrà il 27 ottobre alle 11:30 al duomo di San Marco la Messa solenne per celebrare i cinquant'anni dal trasferimento della sede della Diocesi da Portogruaro a Pordenone. Presenti all'evento tutte le autorità locale che assisteranno inoltre a un concerto previsto alla 15:30 in concattedrale Pordenonetoday.it - Messa solenne e concerto in duomo per celebrare i cinquant'anni della Diocesi a Pordenone Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si terrà il 27 ottobre alle 11:30 aldi San Marco laperdal trasferimentosededa Portogruaro a. Presenti all'evento tutte le autorità locale che assisteranno inoltre a unprevisto alla 15:30 in concattedrale

