Mattarella sull’esplosione alla Toyota: “Non ci sono più parole, serve sicurezza”. Il presidente a Bologna incontra anche i genitori del ventenne morto nell’alluvione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente si è informato con il sindaco e la presidente della Regione sui danni causati dalle piene di torrenti e fiumi. Poi è arrivato alla Biennale dell’economia cooperativa organizzata da Legacoop Repubblica.it - Mattarella sull’esplosione alla Toyota: “Non ci sono più parole, serve sicurezza”. Il presidente a Bologna incontra anche i genitori del ventenne morto nell’alluvione Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsi è informato con il sindaco e ladella Regione sui danni causati dalle piene di torrenti e fiumi. Poi è arrivatoBiennale dell’economia cooperativa organizzata da Legacoop

Maltempo : Mattarella incontra presidente Regione Emilia e sindaco Bologna - (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Bologna per una serie di impegni nel capoluogo emiliano, arrivato nella città felsinea ha incontrato in Prefettura il sindaco, Matteo Lepore, e la presidente facente funzioni dell'Emilia Romagna, Irene Priolo, informandosi sui danni causati dal maltempo dei giorni scorsi e sull'attuale situazione. (Liberoquotidiano.it)

Arriva il messaggio del Presidente Mattarella - Un evento molto significativo e di grandissima rilevanza, anche sociale: “La sicurezza è una questione di dignità umana e una priorità permanente per la Repubblica italiana”: a parlare è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio in occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro: «Ogni vita persa, ogni vita compromessa, chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora. (Quotidiano.net)

Anica - Mattarella in sede per il film ‘C’è ancora domani’ : il presidente della Repubblica accolto da un applauso - Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso della sala. Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assistito nella sede di Anica, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione e su invito del presidente Francesco Rutelli, alla proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani‘, alla presenza della regista e del cast. (Lapresse.it)