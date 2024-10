Metropolitanmagazine.it - Marta Flavi, dopo Costanzo arriva il compagno Pierluigi: “Mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oltre al programma Agenzia matrimoniale, il nome diè legato a quello di Maurizio. La donna diventa la terza moglie del giornalista, ma i due si lasciano poco più di un anno, per poi divorziare nel 1994. Laha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento dicon Maria De Filippi. Anche se il grande dolore della donna è quello di non aver mai potuto avere dei figli.ha da tempo una relazione con un uomo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe un rinomato notaio di nomee Mauriziosono stati sposati per diversi anni nella fine degli anni ’80. La conduttrice è stata la terza moglie del giornalista a cui è stata legata dal 1989 al 1990. I due divorziarono solo nel 1994.