Maire nei primi 9 mesi ricavi a 41 miliardi +338%

Liberoquotidiano.it - Maire, nei primi 9 mesi ricavi a 4,1 miliardi (+33,8%)

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - I risultati dei nove2024 diconfermano una crescita sostenuta e il miglioramento della redditività. Si è registrata una crescita a doppia cifra dei principali parametri economici:ad oltre 4,1di euro (+33,8%), mentre l'Ebitda sale a 268,8 milioni di euro (+37,2%), con un margine in aumento dal 6,3% al 6,5%. L'utile netto è aumentato a 144,5 milioni di euro (+63,1%), con un margine in aumento dal 2,9% al 3,5%. Ottimi risultati della business unit Sustainable Technology Solutions, che registraper 251,7 milioni di euro (+31,1%) e un Ebitda di 61,2 milioni di euro (+36%). La crescita costante della business unit Integrated E&C Solutions, conper 3,9di euro (+34%) e un Ebitda di 207,6 milioni di euro (+37,5%), grazie anche al puntuale avanzamento del progetto Hail and Ghasha.