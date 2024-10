Madrid, arrestati 4 ultrà dell’Atletico per aver organizzato una campagna d’odio conto Vinicius (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati arrestati questa mattina a Madrid quattro ultrà dell’Atletico sospettati di aver organizzato una campagna d’odio sui social contro il calciatore del Real Madrid Vinicius. Era stata LaLiga ad aver denunciato prima del derby fra l’Atletico Madrid e il Real Madrid i messaggi di odio e discriminazione nei confronti del brasiliano chiedendo che fossero arrestati “gli istigatori di una campagna di odio che punta a promuovere atti razzisti e vessatori” contro il calciatore. Il match del Metropolitano venne anche sospeso per oltre 20 minuti lo scorso 29 settembre. Madrid, arrestati 4 ultrà dell’Atletico per aver organizzato una campagna d’odio conto Vinicius SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono statiquesta mattina aquattrosospettati diunasui social contro il calciatore del Real. Era stata LaLiga addenunciato prima del derby fra l’Atleticoe il Reali messaggi di odio e discriminazione nei confronti del brasiliano chiedendo che fossero“gli istigatori di unadi odio che punta a promuovere atti razzisti e vessatori” contro il calciatore. Il match del Metropolitano venne anche sospeso per oltre 20 minuti lo scorso 29 settembre.perunaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletico Madrid - Simeone : “Competizione crudele - stiamo attraversando un periodo difficile” - “I cambi sono abituati a questo tipo di partite e tutti sono stati decisivi. A metà tempo ero abbastanza fiducioso, ed ero sicuro che non avremmo subito un secondo gol e che avremmo avuto occasioni per pareggiare“. Penso che questa sia stata una prestazione persino migliore di quella contro il Real Madrid“. (Sportface.it)

Manchester City - Nunes arrestato a Madrid per aver rubato un cellulare - Lo scorso 8 settembre Matheus Nunes era stato arrestato a Madrid per aver rubato il cellulare a una persona che lo aveva fotografato mentre era in bagno nella discoteca La Riviera. Dopo qualche ora, Nunes sarebbe stato rimesso in libertà in attesa di giudizio. The post Manchester City, Nunes arrestato a Madrid per aver rubato un cellulare appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Un giudice emerito della Corte Suprema accusa il Real Madrid : “Potrebbe avere problemi con la Uefa” - L’ex giudice ha anche denunciato che “il rumore del Bernabéu è un reato contro l’ambiente” e che “è inevitabile insonorizzarlo”. . The post Un giudice emerito della Corte Suprema accusa il Real Madrid: “Potrebbe avere problemi con la Uefa” appeared first on SportFace. Per questo motivo i blancos hanno sospeso tutti i concerti previsti nell’impianto fino a marzo a causa delle lamentele degli abitanti dei quartieri circostanti. (Sportface.it)