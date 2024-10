M5S, Ricciardi su mancato rinnovo contratto Grillo: “Non era un segreto, è stato valutato il suo contributo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, commenta le anticipazioni sul mancato rinnovo del contratto che legava Beppe Grillo al Movimento. Grillo riceveva un compenso per le sue attività di “comunicatore”. “Credo abbia detto tutto il presidente (Conte, ndr)”, dice Ricciardi. “Io ho partecipato a delle discussioni sulla Costituente, nello specifico questa è una valutazione che è stata fatta rispetto al lavoro per cui c’era in essere questo contratto – dice – E’ una cosa nell’aria ma non era un segreto, basta vedere quello che è stato il contributo alla comunicazione per cui c’era in essere il contratto”. Lapresse.it - M5S, Ricciardi su mancato rinnovo contratto Grillo: “Non era un segreto, è stato valutato il suo contributo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo, commenta le anticipazioni suldelche legava Beppeal Movimento.riceveva un compenso per le sue attività di “comunicatore”. “Credo abbia detto tutto il presidente (Conte, ndr)”, dice. “Io ho partecipato a delle discussioni sulla Costituente, nello specifico questa è una valutazione che è stata fatta rispetto al lavoro per cui c’era in essere questo– dice – E’ una cosa nell’aria ma non era un, basta vedere quello che èilalla comunicazione per cui c’era in essere il”.

