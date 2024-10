L’Inganno di Carmen Russo e Stefano De Martino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono delle fake news che sono talmente fake alle quali vorresti quasi credere. Non fosse altro per farti una risata, leggere lo stupore nei volti di chi apprende la notizia e talvolta persino ‘sognare’. E invece bisogna arrendersi alla realtà. Niente da fare per un gossip che, se fosse stato vero, avrebbe fatto impallidire L’Inganno di Netflix. I protagonisti, infatti, sono come nella fiction di recente uscita, una donna matura e un aitante trentenne: la sposatissima Carmen Russo e il ‘signore dei pacchi’ Stefano De Martino. La showgirl, ospite della prossima puntata di Storie di Donne al Bivio (sabato alle 15 su Rai2), ha rimesso a tacere le voci di una liaison dangereuse, che avevano acquistato nuovo vigore dopo la ‘semi crisi’ di coppia paventata al Grande Fratello, in seguito a delle insicurezze rivelate da Enzo Paolo Turchi. Davidemaggio.it - L’Inganno di Carmen Russo e Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono delle fake news che sono talmente fake alle quali vorresti quasi credere. Non fosse altro per farti una risata, leggere lo stupore nei volti di chi apprende la notizia e talvolta persino ‘sognare’. E invece bisogna arrendersi alla realtà. Niente da fare per un gossip che, se fosse stato vero, avrebbe fatto impallidiredi Netflix. I protagonisti, infatti, sono come nella fiction di recente uscita, una donna matura e un aitante trentenne: la sposatissimae il ‘signore dei pacchi’De. La showgirl, ospite della prossima puntata di Storie di Donne al Bivio (sabato alle 15 su Rai2), ha rimesso a tacere le voci di una liaison dangereuse, che avevano acquistato nuovo vigore dopo la ‘semi crisi’ di coppia paventata al Grande Fratello, in seguito a delle insicurezze rivelate da Enzo Paolo Turchi.

