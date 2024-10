Le accuse di razzismo alla polizia italiana si basano sul nulla (Di giovedì 24 ottobre 2024) Interviste risalenti al 2008 (cioè a sedici anni fa) a cento cittadini di etnia rom in cui questi ultimi lamentano di essere stati vittime di violenza da parte della polizia. Sembr Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Le accuse di razzismo alla polizia italiana si basano sul nulla Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Interviste risalenti al 2008 (cioè a sedici anni fa) a cento cittadini di etnia rom in cui questi ultimi lamentano di essere stati vittime di violenza da parte della. Sembr Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Polizia razzista? Falso". Tajani perde le staffe dopo le accuse al Consiglio d'Europa - Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, a Pescara nel punto stampa con i giornalisti a conclusione della prima giornata di incontri del G7 sviluppo, rispondendo in merito alle accuse dell'Ecri del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine italiane. “Non condivido una parola di quello che hanno scritto. (Liberoquotidiano.it)

Le accuse di razzismo alla polizia italiana si basano sul nulla - Il Consiglio d’Europa accusa le forze dell'ordine di "profilazione razziale" non sulla base di statistiche o studi scentifici, ma di cento interviste fatte nel 2008 e di un rapporto in cui si afferma ... (ilfoglio.it)

