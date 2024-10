Lavori a Como Borghi: pendolari esasperati tra ritardi cronici dei treni e disservizi (Di giovedì 24 ottobre 2024) La stazione di Como Borghi, da poco rinnovata dopo un lungo periodo di Lavori, sembra essere al centro del malcontento dei pendolari. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti abituali, i ritardi dei treni, già frequenti, sono diventati una costante insopportabile nelle ultime settimane Quicomo.it - Lavori a Como Borghi: pendolari esasperati tra ritardi cronici dei treni e disservizi Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La stazione di, da poco rinnovata dopo un lungo periodo di, sembra essere al centro del malcontento dei. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti abituali, idei, già frequenti, sono diventati una costante insopportabile nelle ultime settimane

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via i lavori per il sottopasso di Como Borghi - . L’intervento prevede anche l’adeguamento della banchine, la realizzazione delle pensile e un nuovo impianto di videosorveglianza. L’opera è finanziata da Regione Lombardia, nell’ambito del contratto di programma con FerrovieNord. L’intervento dal costo di 4,5 milioni di euro dovrà essere concluso entro i prossimi dodici mesi. (Ilgiorno.it)

Pm - tangente da 846mila euro per lavori su strada lago Como - Ammonta a quasi 846mila euro la cifra della presunta tangente versata tra il 2018 e il 2021 a due dirigenti Anas, uno dei quali ancora manager della società che gestisce la rete stradale nazionale, dal Consorzio Stabile Sis Società consortile per azioni, per l'appalto per i lavori sulla SS 340 "Regina"- Variante Tremezzina che interessa alcune località sul lago di Como. (Quotidiano.net)

Cantiere dei giardini a lago di Como. Modifiche al progetto, si attende la perizia - Cantiere per i giardini a lago di Como, operai al lavoro per l’installazione dell’armatura sulla quale verrà ancorata la nuova ... (espansionetv.it)

Sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso chiude per una notte lo svincolo di Lomazzo Nord - Dalle 21 di mercoledì 23 ottobre alle 5 di giovedì 24 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Nord, in entrata in entrambe le direzioni. (varesenews.it)

Autostrade, il programma aggiornato sulle chiusure notturne - Autostrade A8 Milano-Varese, R37 Raccordo fiera e A9 Lainate-Como Chiasso: le chiusure notturne di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. (primacomo.it)