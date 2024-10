La Sinergia Artistica di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo, Fuori con “E Tu Come Ci Stai” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi giovedì 24 ottobre 2024, Riccardo Ancillotti, insieme al cantautore fiorentino Jampa Capolongo, pubblica un nuovo singolo intitolato “E Tu Come Ci Stai”. Questa composizione è frutto di un’intensa Sinergia tra i due artisti, non si limita a essere un semplice featuring o un duetto convenzionale. È un’opera che nasce dall’unione delle loro voci e delle loro emozioni, creando un’esperienza musicale condivisa e profonda. Riportiamo u estratto dell’intervista realizzata agli artisti in occasione dell’uscita del singolo. Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Presentano il Loro Nuovo Singolo “E Tu Come Ci Stai” Il brano è stato sapientemente arrangiato da Matteo Gaggioli presso il Logic Studio di Pistoia, conferendo alla traccia un suono sofisticato e coinvolgente. Dailyshowmagazine.com - La Sinergia Artistica di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo, Fuori con “E Tu Come Ci Stai” Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi giovedì 24 ottobre 2024,, insieme al cantautore fiorentino, pubblica un nuovo singolo intitolato “E TuCi”. Questa composizione è frutto di un’intensatra i due artisti, non si limita a essere un semplice featuring o un duetto convenzionale. È un’opera che nasce dall’unione delle loro voci e delle loro emozioni, creando un’esperienza musicale condivisa e profonda. Riportiamo u estratto dell’intervista realizzata agli artisti in occasione dell’uscita del singolo.Presentano il Loro Nuovo Singolo “E TuCi” Il brano è stato sapientemente arrangiato da Matteo Gaggioli presso il Logic Studio di Pistoia, conferendo alla traccia un suono sofisticato e coinvolgente.

