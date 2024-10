La Guardia di Finanza festeggia a Washington i suoi 250 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington (USA) (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha festeggiato con un concerto all’Ambasciata Italiana di Washington il suo 250° anniversario. Tra gli ospiti anche l’ambasciatrice Mariangela Zappia, che ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dal corpo nel mantenimento della legalità. Protagonisti della serata, i brani suonati dalla banda musicale delle fiamme gialle, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, da Lucio Dalla, a Puccini, a Ennio Morricone, passando per Stevie Wonder xp6/abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - La Guardia di Finanza festeggia a Washington i suoi 250 anni Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(USA) (ITALPRESS) – Ladihato con un concerto all’Ambasciata Italiana diil suo 250°versario. Tra gli ospiti anche l’ambasciatrice Mariangela Zappia, che ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dal corpo nel mantenimento della legalità. Protagonisti della serata, i brani suonati dalla banda musicale delle fiamme gialle, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, da Lucio Dalla, a Puccini, a Ennio Morricone, passando per Stevie Wonder xp6/abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sri Lanka: allerta ambasciata Usa, rischio di attacchi contro località turistiche - L'ambasciata degli Stati Uniti in Sri Lanka ha pubblicato un avviso di sicurezza, mettendo in guardia i cittadini Usa in merito a ... (agenzianova.com)

Eurolega, le partite di Virtus Bologna e Olimpia Milano: dove vederle in diretta tv - Alla corte di coach Zeljko Obradovic si sono aggiunti i profili di Duane Washington e Isiah Mike per infoltire una rosa già molto competitiva. A guidare lo starting five ci penserà l'ex di turno ... (today.it)

Acquario di Genova, la tartaruga Silva torna al mare dopo 10 mesi di riabilitazione - Acquario di Genova, la tartaruga Silva torna al mare dopo 10 mesi di riabilitazione, impigliata col collo lacerato e una pinna amputata ... (ligurianotizie.it)