Velvetmag.it - La casa degli sguardi di Luca Zingaretti: “L’importanza di accogliere il dolore”

(Di giovedì 24 ottobre 2024), porta sul grande schermo e in anteprima alla Festa del Cinema di Roma La. L’attore, per la prima volta autore e regista di un film, si ispira al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli. Presentato in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Lavede l’esordio come autore e regista di. Ispirato al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, è una storia che affronta ile ne restituisce una versione alternativa, non come negatività assoluta, ma come strumento per raggiungere una felicità possibile e forse inaspettata o, persino, evitata. Nel cast, oltre allo stesso, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante e Filippo Tirabassi.