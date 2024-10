Kvaratskhelia, il rinnovo si complica: il Napoli non cede (Di giovedì 24 ottobre 2024) rinnovo Kvara: l’entourage chiede di più, il Napoli tiene la linea Continua la telenovela sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo il caso Osimhen della scorsa stagione, quest’anno è il talento georgiano a tenere banco nelle trattative più seguite dai tifosi azzurri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e le richieste dell’entourage di Kvara, con il nodo principale legato all’ingaggio e alla clausola rescissoria. Mamuka Jugeli, agente del numero 77, era presente domenica al Castellani di Empoli, dove Kvara ha segnato il rigore decisivo per la vittoria azzurra. Il Napoli ha proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra simile a quella di Romelu Lukaku, attualmente il giocatore più pagato della rosa. Tuttavia, l’entourage di Kvara punta più in alto, chiedendo una base fissa di 8 milioni di euro. Napolipiu.com - Kvaratskhelia, il rinnovo si complica: il Napoli non cede Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)Kvara: l’entourage chiede di più, iltiene la linea Continua la telenovela suldi Khvicha. Dopo il caso Osimhen della scorsa stagione, quest’anno è il talento georgiano a tenere banco nelle trattative più seguite dai tifosi azzurri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’è ancora distanza tra l’offerta dele le richieste dell’entourage di Kvara, con il nodo principale legato all’ingaggio e alla clausola rescissoria. Mamuka Jugeli, agente del numero 77, era presente domenica al Castellani di Empoli, dove Kvara ha segnato il rigore decisivo per la vittoria azzurra. Ilha proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra simile a quella di Romelu Lukaku, attualmente il giocatore più pagato della rosa. Tuttavia, l’entourage di Kvara punta più in alto, chiedendo una base fissa di 8 milioni di euro.

