Joel Embiid ancora out con i Sixers | la Nba apre un’indagine

(Di giovedì 24 ottobre 2024)non gioca e la Nba vuole vederci chiaro. Dopo che il centro di Philadelphia non ha preso parte alla partita di apertura della stagione contro Milwaukee, la lega ha confermato l’apertura di, spiegando che è parte della politica di partecipazione dei giocatori della Nba entrata in vigore la scorsa stagione. Lo riporta l’Associated Press. Una mossa del genere era prevedibile: la Nba ha affermato che ogni volta che un giocatore di spicco salta una partita, può essere apertaper “promuovere il rispetto” delle regole della lega e può includere “una revisione medica indipendente e relative determinazioni in merito alla disponibilità del giocatore”. I 76ers hanno parlato di una “gestione dell’infortunio al ginocchio sinistro” dietro l’assenza di