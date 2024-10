Ilfattoquotidiano.it - Incidente alla Toyota, i sindacati avevano già programmato uno sciopero per chiedere più sicurezza

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Meno di ventiquattro ore dopo l’esplosioneMaterial Handling di Bologna, iprevisto unodi due ore in uscita permaggiore attenzionein fabbrica. L’esplosione è avvenuta prima che potessero manifestare, facendo due morti e una decina di feriti. “Stavamo per fare un’altra protesta”, ha dichiarato Gian Pietro Montanari dell’assemblea Fiom. “Certe volte si pensa che si produca non con attenzione nel rispetto delle procedure. Questa non è l’azienda peggiore del mondo, però bisogna accertare se c’era manutenzione o se non c’era. Scioperi c’erano stati anche in passato, l’ultimo per alcuni nuovi strumenti su cui i lavoratori chiedevano il collaudo. In passato c’era stato anche un incendio nel reparto verniciatura”. Intanto, domani 25 ottobre, imetalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm.