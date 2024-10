Incarichi al compagno gay. Si è dimesso l’uomo di Giuli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salta Francesco Spano, imposto come capo di gabinetto 10 giorni fa, contro ogni buon senso e senza spiegazioni, dal neo ministro: avrebbe mischiato soldi pubblici e affari privati, come nel 2017. Una figuraccia che si poteva evitare. Laverita.info - Incarichi al compagno gay. Si è dimesso l’uomo di Giuli Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salta Francesco Spano, imposto come capo di gabinetto 10 giorni fa, contro ogni buon senso e senza spiegazioni, dal neo ministro: avrebbe mischiato soldi pubblici e affari privati, come nel 2017. Una figuraccia che si poteva evitare.

