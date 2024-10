«In Italia buona parte dei Raee non viene raccolta o dispersa nell’ambiente» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dal punto di vista tecnico col riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche siamo messi molto bene. La tecnologia che abbiamo a disposizione in Italia è avanzata. Non va «In Italia buona parte dei Raee non viene raccolta o dispersa nell’ambiente» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - «In Italia buona parte dei Raee non viene raccolta o dispersa nell’ambiente» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dal punto di vista tecnico col riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche siamo messi molto bene. La tecnologia che abbiamo a disposizione inè avanzata. Non va «Indeinon» il manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo su buona parte dell’Italia - rischio alluvioni - Nelle ultime ore il fronte caldo nordafricano ha spinto sabbia del deserto nei cieli italiani e ha già favorito nubifragi e alluvioni sul Nordovest. Al momento la zona prevista per questo impatto estremo è la Calabria ionica, ma, precisa Ilmeteo. Al Sud: maltempo. Nel dettaglio – Giovedì 17. Al Sud: rovesci forti dalla sera. (Anteprima24.it)

Champions: Rodgers, fermata l'italiana che segna di più - (ANSA) - BERGAMO, 23 OTT - "E' ciò di cui avevamo bisogno contro una squadra di questo valore. La concentrazione è stata fantastica contro una squadra di talento che è quella che segna di più nel camp ... (msn.com)

Marina Berlusconi inaugura lo store Mondadori a Roma: Forza Italia a raccolta. "Ma non scendo in politica" - La presidente di Finivest inaugura la nuova libreria a due passi da Palazzo Chigi. "Certi giudici sono nemici del paese, non di mio padre o di Meloni. I diritti non sono né di destra né di sinistra. T ... (ilfoglio.it)

Mattarella celebra gli 80 anni di Anica guardando "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi - Sergio Mattarella ha reso omaggio ad Anica per i suoi 80 anni. Il presidente della Repubblica si è recato nella giornata di ieri presso la sede di viale Regina Margherita a ... (ilmessaggero.it)