Importavano cocaina dal Sudamerica 14 arresti a Salerno

AGI - Sono 14, secondo quanto si è appreso, le misure cautelari eseguite dai militari dell'Arma di Salerno all'alba di oggi. L'indagine riguarda un gruppo criminale attivo nell'importazione nel porto di Salerno di cocaina dal Sud America. Ai 14 indagati risultano contestati a, vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, come cocaina, marijuana e hashish, e diversi reati fine relativi a importazioni e cessioni della droga. Il gip di Salerno, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, ha disposto per 11 indagati la misura della custodia cautelare in carcere e per 3 la custodia domiciliare. L'organizzazione dedita al traffico di droga era operante a Salerno e provincia e capace di penetrare anche 'mercati' di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia.

