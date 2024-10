Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Parthenope” a “Venom”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arriva al”: il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino approda nelle sale giovedì 24 ottobre. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024 dello scorso maggio, nel cast annovera Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli. Altra novità sul grande schermo è costituita da “: The last dance”, diretto da Kelly Marcel, con Tom Hardy e Juno Temple. Completa il quadro dei nuovi arrivi il film d’animazione “200% Lupo”, sequel di 100% Lupo. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 24 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “” (ore 20:45); “Vermiglio” (ore 20:45).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “The Apprentice – Alle origini di Trump” (ore 20:45).