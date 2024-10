Il rapinatore che chiama la polizia prima dell’ultimo colpo: “Voglio cambiare vita” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una chiamata per consegnarsi agli agenti. Una chiamata per “cambiare vita”. Un uomo di 49 anni, un italiano con precedenti, è stato fermato mercoledì sera dalla polizia con l’accusa di rapina dopo che lui stesso ha confessato di aver messo a segno due blitz nei giorni precedenti e di essere sul Milanotoday.it - Il rapinatore che chiama la polizia prima dell’ultimo colpo: “Voglio cambiare vita” Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unata per consegnarsi agli agenti. Unata per “”. Un uomo di 49 anni, un italiano con precedenti, è stato fermato mercoledì sera dallacon l’accusa di rapina dopo che lui stesso ha confessato di aver messo a segno due blitz nei giorni precedenti e di essere sul

