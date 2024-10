Il disastro in Emilia previstodall’Emilia quasi 20 anni fa

Il disastro in Emilia previsto...dall’Emilia quasi 20 anni fa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un documento del 2005 elencava gli interventi da realizzare per mitigare i rischi idrogeologici. Ma è rimasto in un cassetto. Laverita.info - Il disastro in Emilia previsto...dall’Emilia quasi 20 anni fa Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un documento del 2005 elencava gli interventi da realizzare per mitigare i rischi idrogeologici. Ma è rimasto in un cassetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione Emilia-Romagna - aperto nuovo fascicolo per disastro colposo - Per quanto riguarda l’ultimo evento alluvionale, il terzo per il territorio ravennate in un anno e mezzo, la decisione della procura di Ravenna è arrivata dopo tre sopralluoghi a caldo del pm di turno Coco, a partire dalla frazione più colpita, quella di Traversara nel Comune di Bagnacavallo (una decina le case da abbattere). (Lettera43.it)

Emilia Romagna - disastro alluvione. Ma nessuna “pioggia” di fondi - Stefano Francia (Cia): “Servono altre risorse” “Servono altre risorse. Tuttavia, “non è performante”. A parlare stavolta è Stefano Francia, presidente del Consorzio Cia, agricoltori italiani in Emilia Romagna. L’ultima riunione si è tenuta a Bologna ieri, lunedì 30 settembre. Le risorse a disposizione per il post alluvione Il 21 settembre il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi per Emilia Romagna e Marche. (Notizie.com)

Festival di Open - Bonelli (Avs) : «Per Meloni il Green Deal è un disastro? Mentre lo diceva l’Emilia-Romagna andava sott’acqua» – I video - Non solo dal punto di vista della competitività, ma anche perché dovremo fare i conti con i danni sempre più ingenti degli eventi estremi. Il deputato ha rincarato la dose: «L’Italia è indicata dall’Ipcc come un hotspot climatico, ovvero un territorio dove si verificheranno sempre più eventi estremi, sempre più disastrosi». (Open.online)