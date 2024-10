Gaeta.it - I ricercatori cinesi riattivano cervelli di maiale dopo un’ora dalla morte: una scoperta innovativa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’équipe di scienziati della Cina ha fatto un passo significativo nella rianimazione cerebrale, riuscendo a ripristinare l’attività indideceduti fino aprima. Questa, pubblicata nella rivista Embo Molecular Medicine, è supervisionata dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e potrebbe avere implicazioni notevoli per la medicina d’urgenza, in particolare nel contesto degli arresti cardiaci. La ricerca potrebbe aprire nuove strade per aumentare le possibilità di sopravvivenza nei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso, suggerendo che la finestra per una rianimazione efficace possa essere più ampia di quanto considerato fino ad ora.