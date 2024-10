Ilfattoquotidiano.it - I giocatori si lamentano del calendario, ma le partite non sono aumentate e gli stipendi sono triplicati – Lo studio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le proteste, uno sciopero preannunciato e i tanti infortuni. Si è parlato tanto, forse anche troppo, delche opprime la tenuta fisica e mentale dei calciatori. Ma si giocano davvero piùrispetto al passato? La risposta è no. E non solo: glidei calciatori nel frattempoaddirittura. Secondo l’agenzia Standard Football, che ha svolto un’analisi ad hoc circa il numero digiocate negli ultimi 20 anni, ci sarebbe una vera e propria “disparità significativa tra l’aumento esponenziale dei salari deie il numero relativamente stabile di gare stagionali”. Dal Mondiale per club alla nuova Champions League, continua la guerra dei calendari (avviata dalle Leghe europee e dalla Fifpro Europe, il sindacato dei calciatori). Anche se, come dimostrano i dati, la mole dei match non è davvero lievitata come si vuole far credere.