Ho fatto tanti comizi e di solito non sono così nervoso Ma intervenire proprio di lui ho proprio questa sensazione | così Obama ha rappato Lose Yourself di Eminem

Si deciderà in pochi Stati la corsa alla Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump. E a spostare gli equilibri da una parte o dall'altra potrebbe essere il sostegno di personaggi noti e molto seguiti. Nella serata di martedì, durante un raduno elettorale a Detroit, Eminem ha lanciato il suo endorsement a favore della candidata democratica. Subito dopo ha lasciato il palco a Barack Obama, che ha rappato davanti al pubblico sulle note di 'Lose Yourself'. "Ho fatto tanti comizi e di solito non sono così nervoso. Ma, a intervenire dopo Eminem, ho proprio questa sensazione", ha esordito l'ex Presidente, citando poi il celebre brano dell'artista – colonna sonora del film '8 Mile' – tra gli applausi dei presenti. "He's nervous, but on the surface, he looks calm and ready.

