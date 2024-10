Guasto alla condotta idrica a Mili spunta unafontana

Guasto alla condotta idrica, a Mili spunta una...fontana (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Mili Marina una fontana improvvisata. Dopo un Guasto alla condotta idrica, i residenti del villaggio costiero hanno segnalato la copiosa fuoriuscita di acqua direttamente a bordo strada. Uno spreco ancora più evidente vista l'attuale situazione di emergenza. Messinatoday.it - Guasto alla condotta idrica, a Mili spunta una...fontana Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AMarina una fontana improvvisata. Dopo un, i residenti del villaggio costiero hanno segnalato la copiosa fuoriuscita di acqua direttamente a bordo strada. Uno spreco ancora più evidente vista l'attuale situazione di emergenza.Â

