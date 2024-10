Grande Fratello, giorno 38: commenti al live (Di giovedì 24 ottobre 2024) giorno 38 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 38: commenti al live proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Grande Fratello, giorno 38: commenti al live Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)38 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo38:alproviene da Isa e Chia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-7 6-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : Matteo è tornato! Grande vittoria e pass per i quarti! - Il nastro rende vincente il rovescio dello statunitense. Al termine dell’incontro sarà la volta di Berrettini-Tiafoe. Altra gran prima dello statunitense. AD-40 Servizio, dritto e smash. 0-15 Ora entra tutto allo statunitense, che piazza un incredibile dritto incrociato in corsa vincente. Servizio, dritto e drop a bersaglio per l’americano. (Oasport.it)

Grande occasione al 18': traversa di Pasalic - Traversa Atalanta. Pasalic servito da Zappacosta colpisce di testa, palla sulla traversa, sulla respinta ancora pasalic di testa fuori di poco. Combinazione Retegui-Lookman, ma il tiro dell'attaccante ... (ecodibergamo.it)

Tristezza e insoddisfazione per Giglio - L'incontro con il fidanzato di Yulia e l'uscita di Lorenzo hanno un po' rotto gli equilibri di Giglio che, da qualche giorno, si sente vuoto e spaesato. Il suo volto trasmette tutta la sua tristezza, ... (grandefratello.mediaset.it)

Grande Fratello, giorno 37: commenti al live - In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del ... (isaechia.it)