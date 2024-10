Grand Prix della Ginnastica, Ferrari e Maurelli capitane delle squadre: svelati i partecipanti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Palasport di Genova ospiterà il Grand Prix della Ginnastica nella giornata di sabato 23 novembre (dalle ore 15.30): la consueta festa di fine stagione dedicata alla Polvere di Magnesio avrà luogo nel capoluogo ligure, dove si preannuncia una Grandiosa cornice di pubblico. L’edizione di quest’anno prevede una formula inedita: ci saranno due squadre, capitanate da Vanessa Ferrari (la Campionessa del Mondo all-around nel 2006 ha appena annunciato il ritiro) e da Alessia Maurelli (la capitana delle Farfalle, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024), che si sfideranno su varie prove della propria specialità. Oasport.it - Grand Prix della Ginnastica, Ferrari e Maurelli capitane delle squadre: svelati i partecipanti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Palasport di Genova ospiterà ilnella giornata di sabato 23 novembre (dalle ore 15.30): la consueta festa di fine stagione dedicata alla Polvere di Magnesio avrà luogo nel capoluogo ligure, dove si preannuncia unaiosa cornice di pubblico. L’edizione di quest’anno prevede una formula inedita: ci saranno due, capitanate da Vanessa(la Campionessa del Mondo all-around nel 2006 ha appena annunciato il ritiro) e da Alessia(la capitanaFarfalle, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024), che si sfideranno su varie provepropria specialità.

