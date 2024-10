Iltempo.it - Giuliacci: "Freddo e tanta pioggia ma...". Chi si salva nel ponte di Ognissanti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo laarriva anche ilvero, con temperature in ribassa fino a 15 gradi al nord? Cosa ci aspetta sul fronte del meteo per la fine di ottobre e l'inizio di novembre? A fornire le previsioni e le tendenze per un periodo molto atteso dagli italiani, con la festa di Halloween e ildi, è il colonnello Mario. "Comincerà a faree pioverà ancora in questi giorni ma non al sud", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube Meteo. Venerdì 25 ottobre sono attese piogge "al centro nord, forti sulla Toscana", sabato 26 ottobre si replica con intense precipitazioni "sul Piemonte e ponente ligure, domenica ancorasul nord Italia", spiega il meteorologo.  Il copione non cambia lunedì 28 ottobre, ma dal giorno successivo "il tempo migliora".