Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro Ilmessaggero.it - Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mezz'di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancnon la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giuli sotto tutela dopo il caso Spano - i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui : «Così me ne vado». Cosa succede ora? - Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro... (Ilmattino.it)

Alessandro Giuli - una vita a destra : «Mio nonno ha fatto la marcia su Roma. Saviano? Vivere sotto scorta non dà il diritto di dire qualsiasi cosa» - «Lo incontro dal pasticcere, lui prende il cappuccino con la Sacher», racconta Giuli a proposito del regista. La metà del catalogo Adelphi è occupata da eccelsi intellettuali e studiosi che arrivano da destra». Altro è il giudizio che si dà sulla letteratura di Saviano e sul modo a volte non del tutto composto con cui esercita il suo legittimo diritto di critica», ha osservato Giuli. (Open.online)

Romeo è Giulietta - Pilar Fogliati sotto falsa identità nel film in prima TV su Sky Cinema e NOW - Pilar Fogliati recita sia sul palcoscenico che dietro le quinte in Romeo è Giulietta, commedia di Giovanni Veronesi in arrivo questa sera In prima TV su Sky Cinema e in streaming NOW. (Comingsoon.it)