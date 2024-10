Romadailynews.it - Giubileo, da Campidoglio estesa modalità lavori notturni a cantieri in area centrale della città

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il provvedimento fissa ladeifino al 31 dicembre 2024 Contenere i disagi ed evitare al massimo le ripercussioni sul traffico, in particolare in un’ampiadel centro di Roma che include il Centro storico, Prati, Cavalleggeri, Fornaci,Vaticana, parte del quartiere Flaminio più prossima al centro storico, San Giovanni, Esquilino (zona ZTL1 AF1 VAM: https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/distribuzione-merci-vam) è l’obiettivo dell’ultimo provvedimento voluto dal Sindaco Gualtieri in accordo con l’assessora aipubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, approvato questa settimana dalla Giunta capitolina. Il provvedimento segue il precedente, approvato a dicembre, dell’assessora Segnalini in cui veniva data indicazione di effettuareneiviabilità principale.