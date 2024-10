Thesocialpost.it - Gisèle Pelicot, quel gelato al lampone e la voglia di cambiare il mondo: “Voglio aiutare le donne”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Determinata e coraggiosa, non si arrende al ruolo di vittima silente e si presenta come un esempio per tutte leè tornata in aula al processo contro l’ex marito che per 10 anni, secondo l’accusa, l’ha sedata per farla violentare da oltre 50 sconosciuti nella loro casa di Mazan, in Francia. Ha rinunciato al processo a porte chiuse, rendendo di fatto accessibile all’opinione pubblica uno dei dibattimenti che più ha sconvolto la Francia negli ultimi anni. Ha affermato: “Le vittime non devono vergognarsi. Che si vergognino gli stupratori.”Leggi anche:al marito in aula: “Come hai potuto farmi questo? Abbiamo 3 figli e 7 nipoti” Attualmente, più di 50 persone sono accusate di aver abusato di lei, approfittando della sua vulnerabilità.