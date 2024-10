GF: un concorrente ha fatto breccia nel cuore di Maica? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa settimana, la Casa del GF accoglie Maica Benedicto, 25enne proveniente dal Gran Hermano spagnolo. Questo scambio tra le due edizioni ha già attirato l’attenzione, con Maica che ha portato freschezza e vivacità agli studi di Roma. A non sfuggire al pubblico è anche il rapporto che si è venuto a creare tra la gieffina L'articolo GF: un concorrente ha fatto breccia nel cuore di Maica? Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa settimana, la Casa del GF accoglieBenedicto, 25enne proveniente dal Gran Hermano spagnolo. Questo scambio tra le due edizioni ha già attirato l’attenzione, conche ha portato freschezza e vivacità agli studi di Roma. A non sfuggire al pubblico è anche il rapporto che si è venuto a creare tra la gieffina L'articolo GF: unhaneldi

Grande Fratello - la concorrente spagnola Maica Benedicto vicina a Tommaso Franchi : “Non è un malessere” - La Casa del Grande Fratello sta ospitando Maica Benedicto. La concorrente spagnola ha mostrato interesse per Tommaso Franchi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello - Maica si è presa una cotta per un concorrente della Casa : ecco chi - La Casa del Grande Fratello in questa settimana sta ospitando una guest speciale, proveniente dal Gran Hermano spagnolo: la concorrente Maica Benedicto. (Cucaracho in spagnolo significa letteralmente scarafaggio ma viene utilizzato con questa accezione, ndr). Nonostante tutti abbiano da subito associato il suo nome a quello di Javier Martinez, uno dei pochi che, padroneggiando lo spagnolo, è in grado di colloquiarci fluidamente, in realtà la gieffina sembrerebbe apprezzare di più la compagnia di Tommaso Franchi. (Isaechia.it)