Gaza, ripartono i colloqui per la tregua. “I capi dei servizi segreti Usa, israeliani ed egiziani domenica si vedranno in Qatar” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La morte di Yahya Sinwar, come auspicato dagli Stati Uniti, potrebbe far ripartire le trattative tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e la restituzione degli ostaggi del 7 ottobre. Le parti hanno “ripreso i contatti” ha annunciato Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, il premier e ministro degli Esteri del Qatar, mediatore insieme a Usa ed Egitto. Al Thani ha rivelato che negli ultimi due giorni si sono tenuti degli incontri tra le autorità Qatarine e l’ufficio politico di Hamas a Doha. Parlando in conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, Al Thani ha dichiarato che il Qatar sta lavorando a stretto contatto con l’Egitto. “Vogliamo evitare qualsiasi escalation nella regione e stiamo parlando con tutte le parti per contenere la situazione – ha detto il primo ministro -. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, ripartono i colloqui per la tregua. “I capi dei servizi segreti Usa, israeliani ed egiziani domenica si vedranno in Qatar” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La morte di Yahya Sinwar, come auspicato dagli Stati Uniti, potrebbe far ripartire le trattative tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco ae la restituzione degli ostaggi del 7 ottobre. Le parti hanno “ripreso i contatti” ha annunciato Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, il premier e ministro degli Esteri del, mediatore insieme a Usa ed Egitto. Al Thani ha rivelato che negli ultimi due giorni si sono tenuti degli incontri tra le autoritàine e l’ufficio politico di Hamas a Doha. Parlando in conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, Al Thani ha dichiarato che ilsta lavorando a stretto contatto con l’Egitto. “Vogliamo evitare qualsiasi escalation nella regione e stiamo parlando con tutte le parti per contenere la situazione – ha detto il primo ministro -.

