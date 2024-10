Gallerie d’Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton (Di giovedì 24 ottobre 2024) Napoli (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia, a Napoli, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025 la mostra “Sir William e Lady Hamilton”. È dedicata a un protagonista del mondo culturale napoletano del diciottesimo secolo: William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria di Lady Emma Hamilton. L’esposizione è realizzata con il sostegno dell’Ambasciata britannica a Roma e dell’Ambasciata d’Italia a Londra e con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Università Federico II. Presenta settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da musei nazionali e internazionali. f08/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Gallerie d’Italia, in mostra la Napoli di Sir William e Lady Hamilton Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle, a, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025 la“Sir”. È dedicata a un protagonista del mondo culturale napoletano del diciottesimo secolo:, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria diEmma. L’esposizione è realizzata con il sostegno dell’Ambasciata britannica a Roma e dell’Ambasciataa Londra e con il patrocinio del Comune die dell’Università Federico II. Presenta settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da musei nazionali e internazionali. f08/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Sir William e Lady Hamilton sono tornati : alle Gallerie d’Italia rivive la Napoli magnifica di fine ‘700 - La visita di Goethe Altra parte importante del percorso espositivo affronta il tema del viaggio. Si trattava di un eccezionale insieme di cinquecento tavole incise e decorate, acquerellate a mano in rosso e nero con ritocchi in bianco e azzurro, che riproducevano le pitture presenti nei vasi. Dopo la scomparsa nel 1782 della prima moglie, Hamilton divenne un protagonista della mondanità più esclusiva grazie al secondo matrimonio con Emily Lyon, più nota come Emma Hart (Neston, 1765 – Calais, 1815), la celebre avventuriera che ebbe una grande influenza anche a livello politico per i suoi legami con la regina Maria Carolina e per la scandalosa relazione con il celebre ammiraglio Horatio Nelson. (Ildenaro.it)

Sir William - Lady Hamilton e la Napoli di fine ‘700 alle Gallerie d’Italia : 78 opere provenienti da tutto il mondo - Con settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da importanti musei nazionali e internazionali, la mostra riconsidera e valorizza la vicenda umana, politica e intellettuale di Hamilton, diplomatico, antiquario e vulcanologo, che con la sua poliedrica personalità, trovò nella Napoli “illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni: l’antichità e la scienza. (Ildenaro.it)

