Francesco Romizi | basta con la nostalgia dei signori degli anelli in politica

"Anche basta al signore degli anelli" "Credo che la notizia di quattro reduci della storia a cena al ristorante mentre giocano la schedina del Totocalcio e scommetteno sul pareggio di qualche squadra, o squadraccia, sia passata a sufficienza. Se di Vannacci non si fosse parlato all'uscita della sua prima raccolta di carta, oggi neanche esisterebbe. Non capisco quindi tutta questa bonarietà da osteria nei confronti di nostalgici del generale Borghese, di revisionisti e di un personaggio che purtroppo è rappresentante di una certa Italia in Europa, non certo mio e dell'Italia migliore. Adesso anche basta nel dare risalto a certi caporali di giornata aretini o a presunte 'folle oceaniche' che partecipano a cene ed eventi.

